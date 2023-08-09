В Челябинской области планируют привить от гриппа 2,2 млн человек

Первая поставка вакцины ожидается в течение 7-10 дней

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала в своем Телеграм-канале, как регион готовится к вакцинации от гриппа. В ближайшие дни в область поступит первая партия вакцины — 225 тысяч 490 доз.

В общей сложности в Челябинской области планируют привить от инфекции 2,2 млн человек — это 60% населения. Именно столько нужно, чтобы выработался коллективный иммунитет.

«Роспотребнадзор рекомендует позаботиться о защите от гриппа уже в августе-сентябре, до наступления роста заболеваемости по ОРВИ. Если у вас есть возможность, при отсутствии противопоказаний лучше не откладывать дело в долгий ящик. Это не только вопрос вашего собственного здоровья, расходов на лечение и оплату больничных листов, но и снижение нагрузки на больницы и поликлиники в пиковые периоды», — поясняет Ирина Гехт.

В первую очередь от гриппа будут вакцинировать население из групп риска — беременных, детей, людей старше 60 лет, пациентов с хроническими заболеваниями. Прививки будут ставить не только в медучреждениях: в помощь медикам организуют мобильные бригады, которые смогут прививать южноуральцев в трудовых коллективах, парках, торговых центрах и других местах массового пребывания людей.

На сезон 2023-2024 Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленный состав вакцин, который учитывает мутацию вируса гриппа. Для стран Северного полушария в состав противогриппозных вакцин рекомендовано включить следующие штаммы: вируса А (H1N1) А/Виктория/2570/2019 или А/Висконтин/588/2019 («свиной»), вируса А (H3N2) А/Дарвин/6/2021, вируса В/Австрия/1359417/2021 и дополнительно для четырехкомпонентных вакцин — В/Пхукет/3073/2013.