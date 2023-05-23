В Челябинской области планируют бесплатно привить от вируса папилломы человека более 27 тысяч детей

Вирус опасен тем, что вызывает рак шейки матки и другие онкозаболевания

Дорогостоящую прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) можно поставить в Челябинской области бесплатно. Правда, пока только детям 12 лет. В 2023 году от крайне опасного вируса, который провоцирует рак шейки матки, планируется привить 27 500 детей. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Чиновница напомнила, что в Национальный календарь прививок вакцина от ВПЧ в нашей стране не входит. Но Челябинская область с 2020 года реализует программу по бесплатной вакцинации 12-летних детей. Возраст выбран не случайно: по рекомендациям медиков, для защиты девушек от рака шейки матки нужно успеть поставить две дозы вакцины до начала половой жизни, а еще лучше — до 12-14 лет. Причем вакцинируют с согласия родителей от ВПЧ и девочек, и мальчиков, поскольку последние являются носителями вируса.

В 2020 году за счёт средств областного бюджета было закуплено 26 256 доз вакцины. В 2021 году двукратно вакцинировано 27 500 детей 2009 года рождения. Первым компонентом вакцинировались 24 702 ребенка из запланированных 25 012, то есть 98,7%. На нынешний год предполагается вакцинировать от ВПЧ 27 500 детей 2011 года рождения.

«Челябинская область — единственная территория России, где вакцинальная кампания против ВПЧ позволила охватить более 70% детей соответствующего возраста. Комплексный подход по организации и проведению вакцинации был признан стандартом для других субъектов Российской Федерации», — подчеркнула Ирина Гехт.

Поставить прививку от ВПЧ можно с согласия родителей в прививочном кабинете образовательной организации или детской поликлиники по месту прикрепления после обязательного медосмотра ребенка врачом-педиатром.