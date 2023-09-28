В Челябинской области пик смертей среди сердечников приходится на зиму

Кардиолог Айжан Ибраева рассказала об угрозах холодного времени года

Пик смертности у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями приходится на зиму, но риск летального исхода можно снизить, если следовать простым правилам и привиться от гриппа, заявила кардиолог из Магнитогорска Айжан Ибраева.

В холодное время года, по словам доктора, человек снижает физическую активность, меняет не в лучшую сторону рацион питания, отчего в организме повышается уровень липидов и замедляется микроциркуляция крови. Также зимой мы больше подвержены тревогам и стрессам. В результате растет число инфарктов миокарда, нарушений сердечного ритма и мозгового кровообращения.

«Кроме того, на течение сердечно-сосудистых заболеваний негативно влияют ОРВИ и грипп. Известно, что повышение С-Реактивного белка в три раза повышает риск инсультов», — говорит доктор.

Поэтому пациентам из этой группы обязательно нужно привиться от гриппа, каждый день принимать базисные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, побольше двигаться и сохранять позитивный настрой.