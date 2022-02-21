В Челябинской области ПФР поменял график выплаты социальных пособий

Выплаты за февраль южноуральцы получат в марте

Пенсионный фонд России отказался от досрочной доставки пособий, которые ранее назначала и выплачивала соцзащита. Деньги за февраль южноуральцы получат по стандартному графику — с 1 по 25 марта. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области.



«В связи с процессом передачи дел в январе была произведена досрочная доставка выплат, которая по стандартному графику ПФР должна была пройти в феврале. С марта процесс перечисления средств вернется к стандартному графику. Выплаты за февраль 2022 года будут осуществляться в марте с 1-го по 25-е число, за март — в апреле, за апрель — в мае», — рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Льготникам, которые уже получали выплаты в соцзащите, не нужно никуда обращаться для переоформления. Пособия будут производиться Пенсионным фондом автоматически на реквизиты, указанные ранее.

Напомним, что в ПФР из органов социальной защиты передали выплаты следующим категориям:

— неработающим гражданам, имеющим детей;

— лицам, подвергшимся воздействию радиации;

— реабилитированным лицам;

— инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

— военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Получить информацию по вопросам назначения выплат можно на сайте ПФР, по телефону регионального контакт-центра отделения ПФР по Челябинской области — 88006000277, а также на официальных страницах фонда в соцсетях.