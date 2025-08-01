В Челябинской области первые выходные августа будут жаркими

В воскресенье возможны небольшие дожди

В предстоящие выходные, 2 и 3 августа, в Челябинской области местами будет умеренно тепло, местами жарко — температура поднимется до +28 градусов. Ветер по-прежнему ожидается северным — все из-за влияния на погоду в регионе северного антициклона. В воскресенье локально могут пройти небольшие дожди из-за близости атмосферных фронтов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске и в субботу, и в воскресенье будет преимущественно солнечно. Ночью температура будет опускаться до +14 градусов, днем — подниматься до +23…+25 градусов. Ветер северо-восточный, в субботу умеренный, в воскресенье слабый.

В горах и низинах области предстоящей ночью может похолодать до +7 градусов. Туман. На остальной территории — от +10 до +15 градусов. В субботу днем потеплеет до +23…+28 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, но с порывами до 12 метров в секунду.

В воскресенье в западных и горных районах могут пройти кратковременные дожди с грозами. На остальной территории — без осадков. Ночью синоптики обещают от +10 до +15 градусов, днем — от +21 до +26 градусов. Ветер преимущественно слабый, северо-восточного направления.