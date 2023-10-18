В Челябинской области перевыполнен план по строительству газопроводов к домам

Алексей Текслер поручил ускорить их ввод в работу

В 2023 году в Челябинской области было вновь газифицировано 18 населенных пунктов — больше, чем было предусмотрено региональной программой. Однако не везде жители начали получать топливо. Сегодня, 18 октября, губернатор Алексей Текслер на совещании с членами правительства и местными главами поручил завершить начатое и как можно скорее обеспечить людей газом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Текслер напомнил, что в этом году на Южном Урале расширен объем выплаты для льготников на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. По мнению губернатора, в процесс предоставления этой льготы главам муниципалитетов необходимо вовлекать структуры и организации, которые курируют или решают вопросы газоснабжения. Ранее планировалось, что газ впервые проведут в 16 поселков, работы начались в 23, в 18 из них уже достроены газопроводы.

Глава региона упомянул также об усилении социальной поддержки участникам СВО. Повышение с 1 октября единовременной выплаты контрактникам с 50 до 75 тысяч рублей будет распространяться и на мобилизованных, принявших решение заключить контракт с МО РФ.

В целом губернатор обратил внимание, что главы территорий и правительство области должны усилить совместную работу.

«Критику по различным вопросам с муниципальными властями должны разделять отраслевые министерства и члены правительства, решать проблемы в территориях совместно с главами. Это командная работа», — подчеркнул он.

Среди приоритетных задач Алексей Текслер выделил формирование бюджета на трехлетний период, прохождение отопительного периода, завершение ремонтов и строек, а также реализацию нацпроектов.