В Челябинской области пересмотрят критерии присвоения звания «Ветеран труда»

Власти могут расширить список наград, необходимых для получения звания

Алексей Текслер дал поручение обсудить список наград, которые дают право на присвоение почетного звания «Ветеран труда Челябинской области». Об этом Алексей Текслер заявил во время горячей линии с южноуральцами в среду, 8 декабря.

На горячую линию поступило несколько вопросов от пенсионеров. Все они говорят, что имеют внушительный трудовой стаж, однако получить звание ветерана труда им не позволяет отсутствие региональных, а также федеральных наград. Люди просят главу региона снизить планку отбора.

«С 1 января 2022 года в Челябинской области на пять лет будет снижен порог трудового стажа, необходимого, чтобы получить звание областного ветерана труда. Вопрос наград непростой и дискуссионный. Для ветерана труда федерального значения тоже требуются государственные или ведомственные награды. И в целом этот подход оправдан. Звание ветерана — это не только вопрос стажа. Иначе стать ветераном мог бы любой пенсионер. Это вопрос особого отношения и заслуг. Но поступившие вопросы оправданны. И мы еще раз внимательно посмотрим на те предложения, которые прозвучали сегодня», — пообещал Алексей Текслер.

Сегодня для получения звания ветерана труда Челябинской области необходимо иметь хотя бы одну из наград: награду Челябинской области, награду Законодательного собрания Челябинской области, почетную грамоту Законодательного собрания Челябинской области или почетную грамоту губернатора Челябинской области.

С 1 января 2022 года необходимый страховой стаж сокращен с 35 до 30 лет для женщин и с 40 до 35 лет для мужчин. Благодаря снижению стажа звание ветерана труда смогут получить больше 4000 южноуральцев.

Напомним также, что ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере 1081 рубль (ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и 1265 рублей (ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи). Каждый год на эти цели из бюджета области тратят более 2 млрд рублей.