Алексей Текслер дал поручение обсудить список наград, которые дают право на присвоение почетного звания «Ветеран труда Челябинской области». Об этом Алексей Текслер заявил во время горячей линии с южноуральцами в среду, 8 декабря.
На горячую линию поступило несколько вопросов от пенсионеров. Все они говорят, что имеют внушительный трудовой стаж, однако получить звание ветерана труда им не позволяет отсутствие региональных, а также федеральных наград. Люди просят главу региона снизить планку отбора.
«С 1 января 2022 года в Челябинской области на пять лет будет снижен порог трудового стажа, необходимого, чтобы получить звание областного ветерана труда. Вопрос наград непростой и дискуссионный. Для ветерана труда федерального значения тоже требуются государственные или ведомственные награды. И в целом этот подход оправдан. Звание ветерана — это не только вопрос стажа. Иначе стать ветераном мог бы любой пенсионер. Это вопрос особого отношения и заслуг. Но поступившие вопросы оправданны. И мы еще раз внимательно посмотрим на те предложения, которые прозвучали сегодня», — пообещал Алексей Текслер.
Сегодня для получения звания ветерана труда Челябинской области необходимо иметь хотя бы одну из наград: награду Челябинской области, награду Законодательного собрания Челябинской области, почетную грамоту Законодательного собрания Челябинской области или почетную грамоту губернатора Челябинской области.
С 1 января 2022 года необходимый страховой стаж сокращен с 35 до 30 лет для женщин и с 40 до 35 лет для мужчин. Благодаря снижению стажа звание ветерана труда смогут получить больше 4000 южноуральцев.
Напомним также, что ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере 1081 рубль (ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и 1265 рублей (ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи). Каждый год на эти цели из бюджета области тратят более 2 млрд рублей.