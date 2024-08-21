В Челябинской области перепишут региональную Красную книгу

Актуализированное издание должно быть готово не позднее 2027 года

На Южном Урале стартовала работа по обновлению Красной книги Челябинской области. О том, какие новые виды исчезающих редких ценных животных, растений, рыб, грибов необходимо в нее внести, шла речь на заседании комитета по экологии и природопользованию Заксобрания региона.

По данным Минэкологии, сегодня в Красную книгу области занесено 229 видов растений, 30 — грибов и 183 — животных, в том числе 48 видов растений и животных из Красной книги РФ. Мониторинг ведется ежегодно.

«Проводим комплексные экологические обследования территорий. Там, где редкие растения и животные встречаются достаточно часто, рекомендуем в будущем ввести особый режим охраны, присвоив территории статус памятника природы. На сегодня таких мест в Челябинской области уже более сорока. Кроме того, устанавливаем информационные аншлаги, чтобы и местные жители знали, кого из представителей живой природы, обитающих рядом, нужно особенно беречь», — рассказал замминистра экологии Иван Кинев.

Так, в 2023 году в Челябинской области установлено 17 аншлагов с информацией о 18 видах птиц, включенных в Красную книгу России. Столько же аншлагов планируется разместить и в 2024 году, они будут рассказывать о 25 «краснокнижниках».

Как отметил председатель комитета Михаил Махов, согласно действующим нормам, Красная книга Челябинской области издается не реже одного раза в 10 лет. Последний вариант книги вышел в свет в 2017 году. Таким образом, следующая версия должна увидеть свет не позднее 2027 года.