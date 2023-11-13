В Челябинской области перекроют федеральную трассу для установки пешеходного моста

Ограничение введут вечером 14 ноября

Во вторник, 14 ноября, дорожники остановят движение автомобилей на Троицком тракте, у поворота к поселку Сары Еткульского района. Трасса будет перекрыта с 23:00 до 23:40 для установки модульного пешеходного перехода, сообщили в пресс-службе управления Росавтодора по Челябинской области.

В общей сложности монтаж моста продлится почти три часа. Перед и после закрытия трассы на участке работ введут ограничение скорости — с 22:00 до 23:00 и с 23:40 до 00:40.

Водителям рекомендуется принять во внимание эти ограничения при планировании загородных поездок.