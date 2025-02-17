В Челябинской области переименовали еще четыре остановки на железной дороге

Новые названия получили остановочные пункты на участке Челябинск — Курган

Еще четыре остановочных пункта получили новые названия на железной дороге в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, для удобства пассажиров они названы так же, как и находящиеся поблизости населенные пункты и другие объекты. Прописывать новые названия в билетах начнут уже с 20 февраля.

Новые названия получили четыре остановки в Красноармейском районе:

остановочный пункт 2128 км теперь называется «Союз»;

о.п. 2137 км переименован в «Машиностроитель-1»;

о.п. 2140 км стал называться «Анфалово»;

о.п. 2147 км — «Восточный».

Напомним, остановочные пункты начали переименовывать в прошлом году. Так, летом новые названия получили семь остановочных пунктов, ранее — еще девять.