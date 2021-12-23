В Челябинской области переехавшим на село музыкантам выплатят по миллиону рублей

Новая программа поддержки преподавателей и концертмейстеров рассчитана на три года

Преподаватели и концертмейстеры муниципальных музыкальных школ, переехавшие на село или в маленькие города, получат единовременное пособие в размере 1 млн рублей. Такой закон в этот четверг, 23 декабря, приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

«Единовременную выплату смогут получить граждане Российской Федерации, имеющие среднее профессиональное или высшее образование в области культуры, прибывшие в сельские населенные пункты и принятые на работу не ранее 1 января 2022 года на должность преподавателя или концертмейстера в муниципальные музыкальные школы искусств», — пояснил на заседании Заксобрания министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

К сельским территориям, согласно новому закону, также приравниваются маленькие города с населением до 50 тысяч человек. Переехавшие сюда культработники также получат выплату.

В обмен на деньги человек должен отработать на селе пять лет, причем декретный отпуск в стаж работы включаться не будет. Если работник уволится ранее, ему придется вернуть деньги в бюджет пропорционально отработанному времени.

Программа рассчитана на три года: 2022, 2023 и 2024. Каждый год на поддержку преподавателей и концертмейстеров предполагается выделять 22 млн рублей.