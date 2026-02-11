В Челябинской области перед паводком усилят контроль на водохранилищах

Особое внимание уделят ремонтируемым гидротехническим сооружениям на реке Синташте

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил заблаговременно минимизировать возможные риски, связанные с половодьем. Так, с учетом опыта прошлых лет совместно со спасательными службами организован план превентивных мероприятий, в том числе по ослаблению ледового покрова, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Также в марте в регионе пройдут командно-штабные учения под эгидой МЧС России, а для мониторинга обстановки создано специализированное подразделение беспилотной авиации.

Особый контроль поручено установить за каскадами водохранилищ, где традиционно возникают наибольшие риски. В зоне пристального внимания — Верхний Уфалей, Кыштым, Касли, Озерск, Миасс, Сатка, Златоуст, Юрюзань, Катав-Ивановск и Аша. Главам этих территорий предстоит лично проверить готовность организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, и обеспечить четкое взаимодействие при пропуске воды. Отдельное поручение адресовано руководителю Брединского муниципального округа, где продолжается капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Синташте.

Алексей Текслер также потребовал обеспечить безупречную работу систем оповещения и максимально широко информировать население о паводковой ситуации — через средства массовой информации, интернет-ресурсы, мобильные приложения и прямые каналы связи с жителями.