В Челябинской области пенсию по потере кормильца будут назначать быстрее прежнего

Срок оказания помощи сократится до 15 дней

В 2023 году в Челябинской области сократят срок назначения пенсии по потере кормильца. Если раньше ее назначение занимало 45 дней, то теперь будет 15, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

В 2022 году министерство вошло в проект Агентства социальных инициатив по внедрению проактивного механизма поддержки семей с детьми в случае потери кормильца. Проект реализуется в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом».

В итоге органы соцзащиты получили возможность узнавать о семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию, без личного обращения гражданина — от ЗАГСов — и сами предлагают помощь. Это позволило сократить сроки предоставления услуги с 45 дней до 15 дней.

В 2022 году в проекте участвовали только два муниципалитета — Коркино и Магнитогорск. С этого года новый порядок назначения пенсии по потере кормильца внедрен на всей территории Челябинской области.