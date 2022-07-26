В Челябинской области пенсионеры сохранили пункт раздачи вещей и урожая нуждающимся

Попавшие в беду семьи приходят к бабушкам за помощью, а подростки — за одеждой в ретростиле

В Челябинской области неравнодушные пенсионеры активно помогают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для этого в Снежинске они организовали пункт приема и раздачи вещей с красивым названием «Женсовет». Сюда вот уже 35 лет жители «запретки» привозят детскую и взрослую одежду, посуду, книги, мебель, бытовую технику и даже заготовки на зиму, которые абсолютно бесплатно раздают нуждающимся. Как удалось сохранить организацию, корреспондент ИА «Первое областное» узнала у 70-летнего председателя организации Зульфиры Чуйковой.

«Число подопечных семей у нас постоянно меняется. Одни за время работы „Женсовета“ уже выросли и ушли, но на их место пришли другие. Мы не выявляем семьи по Снежинску. Они приходят к нам сами. Обычно это родители детей-инвалидов, матери-одиночки или одинокие беременные, разведенные и не получающие алиментов женщины и даже мужчины. Для них в „Женсовете“ есть коляски, кроватки и сколько хочешь детской одежды. Даже остатки подгузников жители Снежинска приносят к нам, а не выбрасывают. Знают, что это будет востребовано», — говорит Зульфира Чуйкова.

В активе организации пенсионеры от 70 до 84 лет, в том числе один дедушка. Два раза в неделю с 16:00 до 19:00 они принимают вещи от неравнодушных горожан и сортируют их.

«Мы ведем учет наших гостей. Ежедневно к нам приходят до 50 человек. Везут вещи буквально мешками. Некоторые, конечно, никуда не годятся, и мы их утилизируем. Хорошие делим: половину отправляем в качестве гуманитарной помощи по близлежащим деревням и селам (в Тюбук, Касли, Воздвиженку, Верхний Уфалей, Черкаскуль), другую — раздаем подопечным, круг которых постоянно расширяем», — продолжает Зульфира Чуйкова.

Так, например, из Снежинска городской женсовет отправил целую машину одежды и постельного белья для семьи из Верхнеуральска. Они остались без всего в результате пожара.





Больницы и профилактории города «Женсовет» снабжает книгами. Для этого «серебряные» волонтеры (которым, кстати, больше по душе именоваться общественниками и добровольцами) отбирают «чтиво» — детективы и романы. Передавать их пациентам в том числе помогают юноши 15—20 лет. Они частые гости пункта приема и раздачи вещей — подбирают для себя ныне модную у молодежи одежду в стиле 90-х.

«Помощников у нас много. Ни от кого не отказываемся. Как-то только за одну ходку отвезли 500 книг для школьной библиотеки в Воздвиженке», — добавляет Зульфира Мансуровна.

Не востребованные у людей старые шубы и посуду пенсионеры отправляют в приют для собак. Там от теплых подстилок и мисок никогда не отказываются. Некоторые вещи — чайный сервиз из хрусталя, например, — могут отдать за бросовую цену: 15—20 или 100 рублей. Эти деньги идут в копилку центра помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранга добра» и потом используются для организации праздников для детей-инвалидов.

«Понимая важность, нужность и востребованность нашей работы, администрация Снежинска выделила для нас большое помещение площадью 140 квадратных метров. За аренду мы не платим, а вот коммунальные услуги обходятся в 10 тысяч рублей в месяц. Для нас, как для благотворительной организации из числа пенсионеров, эта сумма неподъемна», — рассказывает Зульфира Чуйкова.

Поэтому два года назад «Женсовет» под крыло взял «Бумеранг добра». Они покрывают расходы на коммуналку, помогают во время проведения акций и ласково говорят про пенсионеров-добровольцев «наши бабушки».





В целом же «Женсовет» в Снежинске существует уже 35 лет. Но если раньше такие организации были созданы на каждом предприятии СССР, то сейчас их почти не осталось. По словам Зульфиры Чуйковой, главной целью всегда стояла работа с семьями, но в тяжелые 90-е годы организация занимались и распределением талонов.

«Мы по-прежнему те самые общественники СССР, сохранившие свое дело в России. Только за последние 10 лет, что я возглавляю городской женсовет, он у меня обновился буквально на 10—15%. У нас сплоченный коллектив, который объединен вокруг одной важной социальной миссии, которая помогает нам совсем не чувствовать возраста», — добавила Зульфира Мансуровна.

От себя лично бабушки и дедушки приносят в женсовет излишки урожая, делятся с нуждающимися вареньем и соленьями. От местной церкви выставляют на столах освященную в праздники снедь. Так что двери в «Женсовет» не закрываются.

На вопрос, откуда у бабушек столько энергии на помощь другим, Зульфира Мансуровна отвечает запросто: «Когда для тебя не бывает чужого горя, ты просто не можешь иначе».