В Челябинской области пенсионеры-садоводы получат скидку на проезд в электричках

Льготные цены будут действовать с 1 мая по 15 октября

С 1 мая по 15 октября для пенсионеров-садоводов действует 70-процентная скидка на проезд в электричках. Получить ее можно при покупке месячного абонемента, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«Воспользоваться скидкой можно в определенные дни, но не более 15 дней за месяц. Льготная цена также действует при покупке абонементов на выходные»,

— замечают в пресс-службе.

На льготу могут рассчитывать женщины от 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Абонементы продают в кассах пригородного вокзала. При покупке нужно показать паспорт, пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии, а также справку из правления садового товарищества.

Допускается также предъявление справки, выданной местными или межрайонными ассоциациями (союзами) садоводческих некоммерческих товариществ.

Напомним, с 1 апреля на ЮУЖД введены дополнительные остановки для действующих пригородных поездов на летний период, а с 16 апреля — дополнительные «дачные поезда».