«Воспользоваться скидкой можно в определенные дни, но не более 15 дней за месяц. Льготная цена также действует при покупке абонементов на выходные», — замечают в пресс-службе.
На льготу могут рассчитывать женщины от 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Абонементы продают в кассах пригородного вокзала. При покупке нужно показать паспорт, пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии, а также справку из правления садового товарищества.
Допускается также предъявление справки, выданной местными или межрайонными ассоциациями (союзами) садоводческих некоммерческих товариществ.
Напомним, с 1 апреля на ЮУЖД введены дополнительные остановки для действующих пригородных поездов на летний период, а с 16 апреля — дополнительные «дачные поезда».