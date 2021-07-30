В Челябинской области пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека в августе

Единовременную выплату перечислят более чем 848 тысячам южноуральцев

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера пенсионерам направят единовременную выплату в размере 700 рублей. Мера поддержки приурочена ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября. В этом году деньги перечислят в августе, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Средства поступят более чем 848 тысячам южноуральцев — тем, кто на 1 октября 2021 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида)», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, всего на эти цели регионом выделено более 650 миллионов рублей. Оформлять выплату и специально обращаться куда-либо не нужно. Деньги перечислят как и пенсию — на почту или на банковский счет.