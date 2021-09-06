В Челябинской области пенсионеры и военные начали получать «путинские» выплаты

Деньги поступят на счета автоматически

Первые «президентские» выплаты россияне получили на банковские карты уже второго сентября. Пенсионерам перечисляют по 10 тысяч рублей, военным — по 15 тысяч рублей. Остальные получат положенные средства в один день с пенсией через отделение «Почты России».

Если по каким-то причинам пенсионер не сможет получить выплату в сентябре, деньги доставят в следующем месяце или позже. Чтобы получить 10 тысяч рублей, пенсионерам не нужно писать заявления или обращаться в инстанции. Пенсионный фонд перечислит средства автоматически на счета получателей.

«Мы оперативно сделали все для того, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 миллиардов рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В Челябинской области проживает более миллиона пенсионеров. Многие из них уже получили «президентские» 10 тысяч. Кто-то их уже потратил, другие размышляют, на что пойдет выплата.

«Как бы это забавно ни звучало, но, несмотря на мой возраст, я являюсь молодым отцом: у меня семилетняя дочка Ева, которая в этом году пошла в первый класс, и 10-месячные близнецы Марк и Дэниел. Полученные от президента деньги стали хорошим вкладом в семейный бюджет. Очень ценно, что в последнее время руководство страны уделяет особое внимание самым незащищенным слоям населения — семьям с детьми и пенсионерам», — рассказал методист Регионального центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» Борис Розенберг.

Кроме пенсионеров и военных, «путинскую» выплату получат еще несколько категорий людей, получающих пенсию.

«Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это более 11 миллионов человек. В том числе выплаты получат все семьи, где воспитываются дети-инвалиды, которых в России насчитывается 721 тысяча, а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца», — добавила замминистра труда России Ольга Баталина.

Напомним, ранее по инициативе Владимира Путина по 10 тысяч рублей получили родители детей от 6 до 18 лет. Подать заявление на их получение можно через «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда до 1 ноября 2021 года.