В Челябинской области пенсионер попал в больницу после укуса гадюки

Говорят, что нападения учащаются в жару

В Трехгорном гадюка укусила 76-летнего местного жителя, когда он полол грядки в саду. В настоящее время пенсионер госпитализирован, за ним наблюдают врачи. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила пресс-служба расположенной в ЗАТО медсанчасти № 72.

Инцидент произошел накануне в СНТ «Прогресс». Ядовитая змея укусила пожилого садовода за мизинец, что вызвало отек кисти и части предплечья. За медицинской помощью пострадавший обратился только через час. Врачи немедленно оказали ему помощь. Сейчас отек постепенно спадает.

По словам замначальника МСЧ-72 по медицинской части Алексея Шахмаева, гадюки чаще нападают на людей в жару. Наиболее опасны укусы в область шеи и головы.

Обычно укус гадюки сопровождается болью и распространяющейся гематомой, возможен некроз тканей. Пострадавший ощущает слабость, головокружение, тошноту, озноб, одышку, сухость и горький привкус во рту.

В прошлом году ИА «Первое областное» писало о нападении гадюки на мужчину, причем тоже в Трехгорном. В тот раз встреча с рептилией закончилась для молодого человека реанимацией. Специалисты говорят, что гадюки в целом не агрессивны. Чтобы избежать неприятных последствий, достаточно соблюдать простые правила: не ходить по высокой траве в лесу и на залазить на деревья, особенно по ночам.