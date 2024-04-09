В Челябинской области педагоги бьют тревогу из‑за курящих вейпы школьников

Модное увлечение вредит здоровью, а для кого‑то и вовсе опасно для жизни

Школа считается зоной, свободной от табака. Курить нельзя ни внутри помещений, ни во дворе, под окнами. Но школьники все же курят. Тайком от взрослых, в туалетах. Причем делают это и в сельских малокомплектках, и в городских элитных лицеях — проблема носит массовый характер. И решения ей не видно.

«Раньше в школах курили табак. Многих школьников отвращал его запах. А сейчас дети приносят в учебное заведение вейпы. Они пахнут приятно, как будто конфетка. И не все понимают, насколько это опасно», — говорит директор челябинской гимназии № 63 Евгений Прыткин.

Как и во многих школах, педагоги гимназии в меру своих возможностей борются с модной вредной привычкой. На переменах взрослые ловят нарушителей в туалетах и забирают курительные аппараты. Евгений Прыткин уже собрал коллекцию вейпов, отобранных у детей. Что интересно: ни один из них мамы и папы не попросили вернуть. Чаще всего взрослые занимают позицию «Я не верю, мой ребенок этого не делал». В результате все те же школьники дымят в туалетах снова и снова.

«К сожалению, родители любят надевать розовые очки, когда дело касается их ребенка. Поэтому бороться с вейпами трудно. Ребята бравируют тем, что курят. Но мы стараемся продолжать борьбу, чтобы оградить от ядовитого пара тех, кто не курит. Сейчас много аллергиков, и кому-то от запаха вейпа может стать плохо», — говорит Евгений Прыткин.

В школе Фершампенуаза на юге Челябинской области тоже есть дети — любители вейпов.

«Маленькие девочки даже боятся ходить в туалет. Так как курящие старшеклассницы просто их выгоняют оттуда», — рассказали нашему журналисту родители одной из школьниц.

В школе № 1 села Миасского в Красноармейском районе решили записать курящих школьниц на видео, чтобы предъявить родителям доказательства. В уборной школы для этого установили смартфон, но его заметили школьницы — рассказали родителям, а те выложили скандальную новость в соцсети.

«Да, это метод борьбы незаконный. Съемка в уборной велась незаконно, и сейчас в школе работает комиссия из управления образования. Будут проведены встречи с родителями, педагогами и детьми. Но уже сейчас можно сказать, что трансляция происходящего в публичное поле не велась, к записи не были допущены третьи лица. Педагог делал запись исключительно для того, чтобы установить факт нарушения школьных правил и пресечь действия, которые несут угрозу жизни и здоровью детей», — комментируют ситуацию в управлении образования Красноармейского района.

Ранее о вреде вейпов для детского организма уже не раз рассказывали врачи.

«Электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные устройства не бывают безопасными. В истории нашей больницы было множество случаев, когда приходилось спасать детей с высоким уровнем никотиновых веществ в крови. Некоторые из них попадали в реанимацию. Баночки с яркими привлекательными этикетками несут смертельную опасность для детей. Например, вейпы оказывают токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, легкие и другие органы. Любые „парилки“ в руках у детей — повод бить тревогу», — рассказала ИА «Первое областное» заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Челябинской областной детской больницы Мария Захарова.

Напомним, в России запрещено продавать вейпы несовершеннолетним. Кроме того, такие «дымилки» нельзя продавать дистанционно и в автоматах, их нельзя открыто выкладывать на витринах.