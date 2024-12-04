В Челябинской области пчелы в декабре не спят из-за тепла

Как влияет погода на зимовку семей

Южноуральский пчеловод-любитель рассказал 1obl. ru, что беспокоится за пчел. На смену теплой осени пришел теплый декабрь. Насекомые не спят, совершают облеты. Нормально ли это? Не нарушит ли аномальное тепло жизнедеятельность семей?

«Облет пчел — это нормально. За своих не переживаю. Они сидят тихонько в ульях, понемногу едят мед, который им оставили на зиму. Иногда вылетают, ничего страшного в этом нет», — говорит пасечник из Еткульского района Павел Вшивцев.

У Павла более 50 семей. Сильные зимуют на улице, маленьких заносит в омшаник. Когда убирать ульи на зимовку, ему подсказывает окрепший лед на водоемах.