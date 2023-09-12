В Челябинской области пчеловоды передали мед для бойцов СВО

В зону спецоперации отправятся несколько коробок с литровыми банками полезного лакомства

В Карталинском районе Челябинской области пчеловоды передали для бойцов спецоперации несколько коробок с литровыми банками меда. Сладкое и полезное угощение принесли в пункт сбора гумпомощи, расположенный в здании администрации. Об этом сообщили 12 сентября в пресс-службе администрации Карталинского района.

Цветочный мед с собственных пасек для военнослужащих принесли семья пчеловодов Сергей и Евгения Муравьевы и пасечник Александр Вавилов. Передавая угощение, они сообщили, что таким образом хотят поддержать бойцов и показать, что ждут их возвращения домой.

В ближайшее время мед вместе с другой гумпомощью отправится в Донбасс.

Сбор необходимых вещей для военнослужащих продолжается. По словам председателя комитета солдатских матерей Светланы Гаврилковой, сейчас бойцам особенно необходимы железнодорожные ботинки или кирзовые сапоги, палатки, термобелье, средства гигиены и многое другое.

А златоустовские и миасские волонтеры заготавливают для бойцов СВО домашние сухие супы. Их делают из свежих овощей с помощью сушилок. Военнослужащим их нужно будет просто сварить.