В Челябинской области паводок может начаться рано

В правительстве региона рассмотрели риски теплой зимы и ранней весны

Теплая зима и прогнозы на весну заставляют готовиться к раннему паводку в Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов подготовить планы по безопасному пропуску паводковых вод.

Основные меры включают ослабление льда на водоемах, подготовку пунктов временного размещения (ПВР), проверку систем оповещения и обеспечение доступности дорог для транспорта.

«Главная задача — обеспечить безопасность людей, предотвратить чрезвычайные ситуации и минимизировать ущерб от природных факторов. Уверен, что мы справимся, если каждый будет ответственно работать на своем направлении», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что в некоторых муниципалитетах объем снега превышает норматив, что в совокупности с теплой погодой увеличивает риски паводка. Поэтому необходимо подготовить все необходимые документы и превентивные меры, включая искусственное ослабление льда.

Особое внимание уделят состоянию дорог, мостов и путепроводов, чтобы населенные пункты не оставались без транспортной доступности во время паводка.

Алексей Текслер также рассмотрел вопрос состояния гидротехнических сооружений в регионе. В предыдущие два года был проведен крупный капитальный ремонт на объектах на реке Уй, Айском и Нижнеуфалейском водохранилищах. В этом году начнется капитальный ремонт сооружений Брединского водохранилища на реке Синташта. Кроме того, готовятся проекты капитального ремонта сооружений Поликарповского и Городского прудов в Миассе, Катав-Ивановского и Зюраткульского водохранилищ.

«Это не исчерпывающий перечень того, что нужно сделать для обеспечения безопасности во время паводков. Есть и другие объекты, требующие внимания, например Киалимское водохранилище в Карабашском городском округе», — добавил губернатор.

Таким образом, власти Челябинской области принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и минимизации ущерба от возможного раннего паводка.