В Челябинской области пациентов на прием к врачу будет записывать робот

Искусственный интеллект способен анализировать речь человека и делить обращения на две группы

В Челябинской области завершили финальный этап тестирования новой системы приема пациентов. С его помощью получить консультацию или записаться на прием к врачу южноуральцы могут с помощью бота. Использование технологий искусственного интеллекта позволило сократить среднее время консультации с двух минут до одной и увеличить количество обработанных оператором сообщений на 52%, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.



«Мы живем в век новых технологий, когда необходимо быть открытыми к инновациям и активно вовлекать проекты по цифровизации в здравоохранение. Запуск данной технологии позволит более чем в два раза сократить нагрузку на специалистов, улучшить работу в медицинских учреждениях. Пациентам будет проще записаться на прием, очередь из телефонных звонков с внедрением искусственного интеллекта существенно сокращается», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Бот умеет принимать заявки от населения и записывать на прием к врачу. Он способен распознавать и анализировать речь человека и предлагать подходящий по смыслу вариант ответа. Эта технология поможет достичь нового этапа в работе по созданию «бережливых» больниц и поликлиник.

Обращения искусственный интеллект делит на две группы. Для консультации по узкому вопросу соединит звонившего с оператором, для записи на прием зафиксирует необходимые данные о потенциальном больном, предложит подходящую по геолокации больницу, свободные дату и время.

«Совместный проект с Минздравом фактически приблизит пациентов к врачам. В дальнейшем технологию обработки и синтеза речи мы планируем тиражировать и в другие сферы жизни людей. Ее потенциал почти безграничен, и у нас есть все компетенции для его полной реализации», — добавил руководитель отдела машинного обучения компании «Интерсвязь» Юрий Дмитрин.

В поликлинике первой областной больницы осваивают «бережливые» технологии с 2019 года. Они, как следует из названия, берегут время пациентов и врачей. Как все происходит, читайте в материале.

Первая детская поликлиника в Копейске тоже стала бережливой. Пациентам не нужно теперь стоять в очереди за талонами. Получить их можно в регистратуре за пару минут. Или с помощью интернета и колл-центра.