В Челябинской области пасхальные мероприятия посетили свыше 30 тысяч верующих

За порядком на мероприятиях следили более 1,5 тысячи человек

В Челябинской области менее чем за сутки прошло более 200 мероприятий, приуроченных к празднованию Пасхи. В общей сложности их посетили свыше 30 тысяч верующих, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За порядком на мероприятиях следили более 1,5 тысячи полицейских, росгвардейцев, сотрудников МЧС и частных охранных предприятий, а также дружинников и представителей казачества. Они регулировали движение на подъездах к храмам, досматривали прихожан на входе в церкви. Также правоохранители следили на порядком на праздничных массовых мероприятиях в парках. Нарушений не допущено.