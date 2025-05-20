В Челябинской области пасечники строят апидомики для контакта людей с пчелами

Погодные условия этой весны пчеловоды считают сложными

На Южном Урале пчеловоды осваивают новые направления, стремясь не только к традиционному медосбору, но и к развитию апитуризма и апитерапии. В частности, все большую популярность приобретают апидомики — специальные сооружения, позволяющие людям ощутить целительную силу пчел без непосредственного контакта с насекомыми.

Один из пионеров этого направления — пчеловод из Еткульского района Павел. Мужчина, имеющий большой опыт в пчеловодстве, рассказывает о новом проекте.

«Апидомик — это маленький домик, там есть место, где лежишь, а под вами установлены ульи. То есть, пчелы жужжат, они вокруг вас, а вы со всем этим никак не соприкасаетесь. Именно такие вибрации, шумы, звук, ароматы, запахи — все внутри домика. Это помогает расслабиться и полежать, отдохнуть», — рассказывает Павел.

Помимо апидомиков, пчеловоды развивают и другие направления. Ранее они запустили услугу «улей напрокат», предлагая посетителям не только попробовать мед, но и познакомиться с процессом пчеловодства, отдохнуть на природе, попить чаю на пасеке.

В этом году пчеловоды столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. Слишком ранняя весна сменилась затяжными дождями, что негативно повлияло на медосбор. Сейчас пчелы в основном собирают нектар с одуванчиков, яблони и груши дали лишь пыльцу. Павел надеется на будущий медосбор с донника и гречихи, но и здесь многое зависит от погоды. Для получения товарного меда он, как и многие его коллеги, договаривается с сельскохозяйственными предприятиями о выезде на поля с пасекой.

Таким образом, челябинские пчеловоды демонстрируют креативность и стремление к развитию, предлагая новые услуги и адаптируясь к непредсказуемым погодным условиям. Апидомики, «улей напрокат» и другие инновационные подходы — это способ не только диверсифицировать бизнес, но и привлечь внимание к пчеловодству как к увлекательному и полезному занятию.

Мы уже рассказывали, что в Челябинской области на 11,7% увеличилось количество пчелосемей в сельскохозяйственных организациях региона.

Кстати, 20 мая отмечают Всемирный день пчел. Пчелы опыляют около 80% цветковых растений, обеспечивая урожай и биоразнообразие, а также производят мед и другие продукты пчеловодства: маточное молочко, воск, прополис. Всемирный день пчел помогает акцентировать внимание на угрозах для пчелиных популяций и необходимости их защиты, сохранения среды обитания и поддержки устойчивого развития пчеловодства.