В Челябинской области парни открыли производство необычных ковров

Южноуральцы освоили технику тафтинга

Думая о коврах, большинство представляют себе «бабушкин» вариант на стене или привычные прямоугольные полотна. Современные ковры, выполненные в технике тафтинга (пробивание ткани-основы толстой иглой и обрезание пряжи. — Прим. ред.) представляют собой всевозможные фигуры и символы, зачастую в виде героев и эмблем. Новое хобби освоили парни из Аши, о производстве ковров с помощью специального пистолета они рассказали ИА «Первое областное».

Юрист по образованию Евгений Матвеев и электромонтер Кирилл Анкундинов из Аши занимаются тафтингом в свободное от работы время, чаще всего вечерами. С помощью специального пистолета они создают ковры на заказ.

«К этому занятию мы пришли, скорее всего, из социальных сетей. Из других городов заказов больше, чем из родного. Мы отправляли ковры в Казань, Рязань, Саратов, Краснодар, Омск и Подмосковье. И это за совсем небольшой промежуток времени. Был один заказ в Миньяр и два в Аше, ну и один ковер мы разыграли в нашей группе в „ВКонтакте“», — рассказал ИА «Первое областное» житель Аши Евгений Матвеев.

Для пошива ковров они используют мешковину и стопроцентную акриловую пряжу. Работа выполняется вручную при помощи пистолета, который пробивает нити в полотно.

«На изготовление ковра размером метр на метр уходит в среднем три-четыре дня. В первый день перерисовываем изображение на полотно и начинаем набивать ковер. На второй день добиваем ковер и проклеиваем полотно гидроизоляцией, оставляем на ночь, чтобы все склеилось и просохло. Третий-четвертый дни занимаемся стрижкой ковра», — объяснил Евгений.

Такая техника позволяет сделать ковер любой формы. Например, символ хоккейного клуба, изображение животных и различные надписи.

«Самый необычный и, на наш взгляд, сложный эскиз — это заказ Казани, где девушка скинула фото собаки корги без четких контуров, где пришлось немало потрудиться. В этой работе было много мелких деталей, чтобы не испортить ковер и, соответственно, не упасть в грязь лицом, пришлось много потрудиться, девушка осталась довольна!» — поделился собеседник.

Сейчас южноуральцы развивают группу в соцсети, где собирают положительные отзывы о своих изделиях и планируют развиваться в сфере ковроделия.