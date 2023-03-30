В Челябинской области озвучили штрафы за неправильное содержание домашних животных

Законопроект об ответственности собаководов прошел первое чтение

Ответственное отношение к своим питомцам в Челябинской области намерены закрепить административными мерами. В четверг, 30 марта, депутаты регионального ЗСО одобрили в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных. Предполагается, что штрафовать будут за нарушения в части выгула, загрязнения общих мест продуктами жизнедеятельности и за жестокое обращение с питомцами.

Недавно в нашем регионе приняли документ, который устанавливает дополнительные требования к содержанию домашних животных: в нем прописали нарушения, но установить за них ответственность можно было только через принятие областного закона. Как сообщил на заседании председатель комитета по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, замечания и предложения по законопроекту ко второму чтению будут приниматься до 14 апреля.

За жестокое обращение с домашними животными, если оно не попадает под действие уголовного законодательства, придется выложить от 3 до 5 тысяч рублей. Если животное содержится в местах общего пользования многоквартирных домов, то нарушитель расстанется с суммой от 1 до 3 тысяч рублей. Аналогичный штраф предполагается и для тех, кто не убирает продукты жизнедеятельности своих питомцев, оставленных в местах общего пользования (включая многоквартирные дома).

Законодатели намерены ввести штраф от 1 до 3 тысяч рублей и за другие нарушения:

— выгул собак без поводка, а также без поводка и намордника, если пес выше 40 см в холке;

— самовыгул, то есть питомец находится на улице без владельца;

— выгул собак лицами, находящимся в состоянии опьянения.

Кроме того, от 1 до 2 тысяч рублей заплатят нарушители, которые отправили гулять собаку с ребенком, если пес выше 40 см в холке. Составлять протоколы за такие нарушения будут органы местного самоуправления, а рассматривать дела — административные комиссии.



«Законопроект направлен, прежде всего, на формирование у владельцев домашних животных ответственного отношения к своим питомцам. Установление административной ответственности может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений», — заявил спикер областного парламента Александр Лазарев.