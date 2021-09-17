В Челябинской области ожидаются заморозки в выходные

По ночам температура воздуха опустится до минус 4 градусов

На Южном Урале господствует осень. Уже в предстоящие выходные в регионе ожидаются заморозки, а дождь сменится мокрым снегом. Температура воздуха по ночам может опуститься до минус четырех градусов. В Челябинском областном гидрометцентре спрогнозировали погоду на выходные и в понедельник, 20 сентября, — самым холодным и ветреным ожидается воскресенье, 19 сентября.

По данным областного гидрометеоцентра, в области уже предстоящей ночью ожидаются заморозки. Ночью будет облачно с прояснением, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в горах до умеренных. Днем потеплеет незначительно — до 11 градусов, местами пройдут дожди, ветер ожидается западный с порывами до 15 метров в секунду.

В воскресенье ночью снова похолодает, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов. Днем возможны небольшие дожди, временами с мокрым снегом, температура воздуха поднимется не выше 9 градусов, будет ветрено, отдельные порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В понедельник, 20 сентября, воздух прогреется лишь до 11 градусов, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер — от 4 до 9 метров в секунду. В ночь на понедельник также возможны заморозки до минус 4 градусов.