В Челябинской области ожидаются теплые и ветреные выходные

Небольшой снег может пройти в воскресенье

Сегодня, 19 марта, в Челябинской области ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, с утра — туманы, сообщает региональный гидрометеоцентр. Синоптики прогнозируют субботним днем западный и юго-западный ветер скоростью от 3 до 8 метров в секунду, но местами могут быть порывы и до 12 м/с. Столбики термометров покажут −2, +3 °C, а в низинах — до −7 °C.

В Челябинске почти весь день будет облачно. Снег не ожидается, но с утра изморозь. Ветер, как и по области, будет западным и юго-западным, скорость — 4-9 м/с. Температура воздуха составит 0,+2 °C.

В воскресенье, 20 марта, в некоторых районах области синоптики ожидают небольшой снег, будет переменная облачность. Ветер ночью западный от 4 до 9 метров в секунду, днем — с порывами до 17 м/с. Ночью температура опустится до −7,-12 °C, на юге — до −17 °C, а в низинах — до −22 °C. Днем же будет −2,+3 °C.

В Челябинске завтра снова прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет западным со скоростью 4-9 м/с. Ночью ожидается −9, −11 °C, а днем — +1,+3 °C.