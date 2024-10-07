В Челябинской области ожидаются сугробы высотой до 20 см к концу недели

После похолодания в регионе снова потеплеет, снег быстро растает

На сегодняшний день уже 45% территории России покрыто снегом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. До конца недели снегом полностью покроется Якутия, частично — Сибирский федеральный округ, а также северная половина Урала. Однако зимние осадки придут и на Южный Урал: снег с дождем начнется уже в четверг, 10 октября, а в пятницу синоптики прогнозируют снегопады.

«Уральские регионы во второй половине недели ждет арктическое вторжение, к пятнице дневная температура понизится до 0…+5°С, осадки станут переходить в снег», — рассказали синоптики центра «Фобос».

Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, к вечеру пятницы не только в северной половине Урала, но и в южной установится внушительный снежный покров: ожидается, что в Челябинске, Златоусте и ряде других городов высота сугробов может достигнуть 10 сантиметров, а в Озерске, например, — 20.

Понижению температуры и снегопадам будет предшествовать почти аномальное тепло: уже во вторник, 8 октября, столбики термометров в Челябинске поднимутся до +23 градусов и даже выше. Но лето придет в регион всего на один день: в среду температура снизится до +15…+16 градусов, в четверг также резко упадет до +5 градусов и ниже.

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