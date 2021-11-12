В Челябинской области ожидаются снегопады в выходные дни

Синоптики прогнозируют порывистый ветер и гололедицу

Предстоящие выходные в Челябинской области будут холодными и снежными. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в некоторых районах ожидаются метели.

В ночь на субботу, 13 ноября, в регионе похолодает до −4, −9°C, при прояснении до −14°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели. Днем столбики термометров покажут 0, −5°C. Облачно с прояснениями, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области также пройдет снег. В ночные часы столбики термометров покажут −5, −10°C, днем — до −6°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в субботу прогнозируют облачную погоду с прояснениями, снег. Ночью температура воздуха составит −5, −7°C, днем — до −3°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 14 ноября, синоптики также обещают небольшой снег. В ночные часы похолодает до −6, −8°C, днем воздух прогреется незначительно — до −4°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.