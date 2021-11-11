В Челябинской области ожидаются похолодание и сильный ветер

Осадков в регионе не прогнозируют

Сегодня, 11 ноября, в Челябинской области заметно похолодает. Днем синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют до −4°C.Также ожидается порывистый ветер и гололедица.



В четверг утром в регионе столбики термометров покажут около −9°C. Днем воздух прогреется незначительно — до −4, +1°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −5°C, днем столбики термометров поднимутся до 0, −2°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный от 6 до 11 метров в секунду.