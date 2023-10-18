В Челябинской области ожидаются ночной минус и снег 19 октября

Зимние осадки в отдельных районах пройдут и в дневные часы

В четверг, 19 октября, в Челябинской области местами пройдет снег, возможен дождь. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, день будет прохладным и ветреным. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночные часы похолодает до 0 градусов, днем воздух прогреется до плюс 8—10 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Миассе предстоящей ночью температура воздуха опустится до +1 градуса, днем будет максимум +7 градусов. Преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный до 5,5 метра в секунду.

В Златоусте в четверг ожидается небольшой снег, день будет пасмурным. Ночью синоптики обещают около +1 градуса, днем всего до +4 градусов. Ветер также юго-западного направления до пяти метров в секунду.

В Юрюзани ночью и утром пройдет снег, днем — дождь, к вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха составит до +6 градусов.

В целом в регионе в ночные часы будет от −3 до +2 градусов, в дневные — до плюс 5—10 градусов. Переменная облачность, в северной половине местами небольшой снег, мокрый снег, а также дождь. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.