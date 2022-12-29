В Челябинской области ожидаются небольшой снег и туман

Ветер в регионе будет слабым

Сегодня, 29 декабря, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, местами пройдет снег. Столбики термометров покажут до −16 градусов, передает областной Гидрометеоцентр.

В Челябинске утром будет около −17°C, днем температура воздуха поднимется до минус 10—12 градусов. Облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер восточного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Возможны туман и изморозь. В утренние часы температура воздуха составит около −14°C, местами ниже. Днем синоптики обещают от −8 до −13°C, в низинах до −16°C. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.