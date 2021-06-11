В Челябинской области ожидаются небольшие дожди, грозы и ветер

В пятницу, 11 июня, синоптики обещают переменную облачность

11 июня в Челябинской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура воздуха днем 11 июня в регионе составит +19,+24 градуса. Ночью прохладнее — до 12 градусов тепла. Ветер, по прогнозам синоптиков, ожидается восточный, 4—9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла, ночью составит +9,+11. Ветер ожидается восточный, 4—9 метров в секунду.