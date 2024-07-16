В Челябинской области ожидаются небольшие дожди 16 июля

День будет теплым

Сегодня, 16 июля, местами в Челябинской области пройдет небольшой дождь. В целом день будет пасмурным. В отдельных районах воздух может прогреться до +26 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске поднимутся до +16°C, днем воздух прогреется до +23…+25°C. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северного направления, от 4 до 9 метров в секунду с отдельными порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске приблизится к +21°C. Пасмурно, утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный, до 7 метров в секунду.

В Миассе также потеплеет до +21°C. День выдастся пасмурным, без осадков. Ветер северо-восточного направления, до 5 метров в секунду.

В Сатке отметка на градуснике зафиксируется на +22°C. Небо будет хмурым, но день пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.

До +24°C ожидается в Симе. Пасмурно. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +12°C, днем будет варьироваться от +21 до +26°C, в южных районах показания термометров достигнут +18°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Грозы. Ветер северного направления, до 4—9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.