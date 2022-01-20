В Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Промышленные предприятия должны снизить выбросы до вечера 21 января

Челябинский гидрометеоцентр предупреждает о возникновении неблагоприятных погодных условий. По данным синоптиков, до 19 часов пятницы, 21 января, в ряде городов области возможно возникновение неблагоприятных метеорологических условий. Для южноуральцев это означает, что будет труднее дышать: промышленные выбросы и автомобильные выхлопы не будут рассеиваться в атмосфере, а накопятся в ее нижних слоях.



Как поясняют в пресс-службе регионального министерства экологии, погодные условия до вечера пятницы будут способствовать накоплению вредных веществ в приземных слоях атмосферы. О неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) первой степени предупреждены власти Челябинска, Коркино, Карабаша. Рассеванию выбросов препятствуют безветренная погода, туман и атмосферная инверсия — явление, при котором верхние слои воздуха оказываются теплее приземных.

Промышленные предприятия в условиях НМУ обязаны принять меры к уменьшению выбросов. При первой степени снижение должно составить 15-20 процентов от установленной нормы. За соблюдением этих условий должны проследить надзорные ведомства.