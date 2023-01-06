В Челябинской области ожидаются морозы до −17°C

Пятница на Южном Урале будет облачной и почти бесснежной

Сегодня, 6 января, синоптики прогнозируют в Челябинской области облачный, умеренно морозный день почти без осадков. В отдельных районах с утра возможны туманы и изморозь, сообщили в челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха днем составит от −12°C до −10°C. Небо будет в основном облачным, с прояснениями. Ожидается слабый снег. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

В целом по Челябинской области днем будет от −7°C до −12°C ниже ноля, в низинах до −17°C. Местами небольшой снег, на юге области — до умеренного. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 12 метров в секунду.