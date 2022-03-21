В Челябинской области ожидаются мокрый снег и метели

На дорогах прогнозируют гололед от наката

22 марта в Челябинской области прогнозируют непогоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидается сильный ветер, мокрый снег и метели.

В ночь на вторник в регионе ртутные столбики покажут −5, −10°C, при прояснении температура воздуха опустится до −15°C. Днем потеплеет до −2, +3°C, в низинах будет прохладнее — до −7°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, в отдельных районах ожидаются метели. Гололед. Ветер северный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −6, −8°C, днем воздух прогреется до 0, +2°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду.