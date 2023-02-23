В Челябинской области ожидаются метели и гололед

В регионе потеплеет до −4 градусов

Сегодня, 23 февраля, в Челябинской области прогнозируют усиление ветра до 14 метров в секунду и метели. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают гололед на дорогах.

Этим утром в Челябинске будет около −13°C, днем температура воздуха составит от −4 до −6°C. Облачно с прояснениями, снег, ожидается слабая метель. На дорогах гололедица от снежного наката. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями, пройдет небольшой мокрый снег, в отдельных районах прогнозируют умеренные осадки. Местами метели. На дорогах гололед. В утренние часы столбики термометров покажут около −10°C, местами ниже. Днем температура поднимется до минус 4—9 градусов Цельсия. Ветер южного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.