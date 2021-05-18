В Челябинской области ожидаются кратковременные дожди и аномально жаркая погода

В некоторых районах региона синоптики прогнозируют грозы

Сегодня, 18 мая, в Челябинской области ожидаются жара и грозы. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе воздух прогреется до +27, +32°C, на юге до +36°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске осадков синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометров поднимутся до +30, +32°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.