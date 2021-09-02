В Челябинской области ожидаются жара, грозы и штормовой ветер

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

В пятницу, 3 сентября, в Челябинской области ожидаются грозы, сильный ветер и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +30°C, сообщают синоптики областного гидрометеоцентра.

В Челябинской области прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью ртутные столбики покажут +15, +20°C, в горах и низинах ожидается понижение температуры до +8°C. Днем температура воздуха составит +25, +30°C, в горах будет немного прохладнее — до +20°C. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают переменную облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до +15, +17°C, днем воздух прогреется до +26, +28°C. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В предстоящие выходные в Челябинской области заметно похолодает. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.