В Челябинской области ожидаются грозы с градом и порывистый ветер

Аномальная жара в регионе не спадет

Сегодня, 2 июня, в Челябинской области ожидается аномально жаркая и ветреная погода. Местами пройдут дожди с грозами, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха в Челябинске приблизится к отметке +21°C, днем столбики термометров поднимутся до плюс 31—33 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, пройдет кратковременный дождь. Также синоптики предупредили о грозах и возможном граде. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы при грозах до 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня тоже не обойдется без осадков: в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. В утренние часы будет около +17°C. Днем воздух раскалится до плюс 31—36 градусов, в горных районах температура будет чуть ниже — около 28 градусов тепла. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду, при грозах — до 18 метров в секунду.