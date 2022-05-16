В Челябинской области ожидаются грозы и град

Южноуральцам обещают порывистый ветер

Во вторник, 17 мая, в Челябинской области прогнозируют теплую, но дождливую и ветреную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможны грозы и град.

Этой ночью в регионе ожидается от +6 до +11°C, при прояснении столбики термометров покажут до +1°C. Днем воздух прогреется от +15 до +20°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют кратковременный дождь. В ночные часы температура воздуха составит от +6 до +8°C, днем потеплеет от +17 до +19°C. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.