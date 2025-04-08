В Челябинской области ожидаются грозы, град и усиление ветра 9 апреля

Воздух снова существенно прогреется

В среду, 9 апреля, в Челябинскую область вернется аномальное тепло. Однако циклон принесет в регион сильный ветер, дожди с грозами и даже градом, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В ближайшие сутки Южный Урал будет располагаться в зоне теплого сектора на периферии ложбины северного циклона, господствующего над европейской территорией России. Пройдут дожди, днем местами с грозами, а волна тепла обеспечит более значительный дневной прогрев», — уточнили синоптики.

В Челябинске ночью без осадков и около +4°C. Днем будет облачно с прояснением, возможен кратковременный дождь с грозой. Температура поднимется до +19…+21°C. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области ночью синоптики обещают от +2 до +7°C, при прояснении может похолодать до −1°C. Днем градусники покажут от +17 до +22°C, в горах — максимум +12°C. Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Возможны грозы и град. Ветер южного направления, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.