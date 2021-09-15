В Челябинской области ожидаются дожди и грозы

По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду

Днем в среду, 15 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Температура воздуха этим днем на Южном Урале составит 20—25 градусов тепла, в горных районах прохладнее — до 15 градусов. Ожидается юго-западный ветер 6—11 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

В Челябинске днем 15 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Температура воздуха составит 21—23 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду.