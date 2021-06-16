В Челябинской области ожидаются аномальная жара и грозы

Днем возможны порывы ветра до 20 метров в секунду

Сегодня, 16 июня, в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +37°C. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе возможны кратковременные дожди, грозы и град. Утром синоптики прогнозируют туманы. Столбики термометров поднимутся до +28, +33°C. На юге области будет еще жарче — до +37°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске днем обещают кратковременный дождь и грозу. Воздух прогреется до +31, +33°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.