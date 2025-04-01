В Челябинской области ожидают весеннего нашествия мышей и грызунов

Обильные осадки в прошлом году и теплая зима вызвали рост популяции грызунов

Погодные условия стали причиной увеличения численности мышевидных грызунов. Продолжительные осадки летом прошлого года, резкое потепление и обилие сухой травы привели к росту их популяции. Специалисты Россельхозцентра предупредили о возможном увеличении численности грызунов этой весной.

Хотя затяжные дожди прошлого года и мягкая зима частично сдерживали размножение, Россельхозцентр рекомендует сельхозпроизводителям провести профилактические мероприятия. В первую очередь необходимо обследовать брошенные и неубранные поля, являющиеся потенциальными очагами распространения грызунов. Это необходимо для предотвращения распространения вредителей на посевы озимых и яровых культур.

«В борьбе с мышевидными грызунами в полевых условиях важно соблюдение севооборота, пространственной изоляции посевов озимых и яровых зерновых, удаление их от посевов многолетних кормовых трав. Уничтожение послеуборочных остатков и сорной растительности снижает кормовую базу вредителям», — сообщили в Россельхозцентре.

В случае превышения экономического порога вредоносности Россельхозцентр рекомендует обработку посевов разрешенными родентицидами.