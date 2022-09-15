В Челябинской области ожидается теплый и ветреный день

Температура воздуха может подняться до 21 °C

Сегодня, 15 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщает региональный Гидрометеоцентр.

Синоптики прогнозируют днем в четверг юго-восточный и южный ветер скоростью 6–11 м/с. Местами возможны порывы до 14 м/с. С утра температура +2… +7 °C. Днем столбики термометров покажут +16… +21 °C.

В Челябинске весь день будет переменная облачность. Синоптики не обещают осадков. Ветер, как и по области, будет юго-восточный и южный скоростью 6–11 м/с. Температура воздуха утром — +5… +7 °C, а днем составит +18… +20 °C.