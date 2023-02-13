В Челябинской области ожидается теплая и пасмурная погода 14 февраля

Местами температура воздуха поднимется до −2 градусов

Во вторник, 14 февраля, в Челябинской области сохранится теплая погода со слабым ветром. День будет преимущественно пасмурным, местами пройдет небольшой снег, передают в областном Гидрометеоцентре.



В Челябинске предстоящей ночью ожидается от −15 до −17°C. Днем температура воздуха поднимется до минус 5—7 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.



В Магнитогорске синоптики обещают небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до −11°C, днем — без изменений. Ветер южного направления до 3,2 метра в секунду.



В Златоусте в ночные часы также прогнозируют около −10°C, днем воздух прогреется до −4°C. Пасмурно. Ветер юго-восточного направления до 3,8 метра в секунду.



В Озерске 14 февраля также ожидается пасмурная погода, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −13°C, днем поднимется до минус 6—9 градусов.



Теплее всего во вторник будет в Сатке — там синоптики прогнозируют повышение температуры до −2°C. Ночью также будет нехолодно — около −8°C.



В целом по региону ночная температура будет варьироваться от −8 до −24°C, дневная — от −2 до −12°C. Небольшой снег пройдет в западных районах региона.

